  Bakanlık denetimleri sıklaştırdı: Doğayı kirleten çiftliğe ceza
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, hayvansal atıklarını doğaya saldığı tespit edilen besi çiftliğine cezai işlem uyguladı. Eksikliklerin giderilmesi için süre verilen tesis, kurallara uymazsa mühürlenecek.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 14:40
Gölcük Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki çevre denetimlerini artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi köy girişi mevkiindeki Ö.A.'ya ait besi çiftliğini mercek altına aldı.

Ekiplerin incelemesinde tesiste hayvansal atıklar için sızdırmaz beton havuz ve kan çukuru bulunmadığı, mevcut atıkların dere ve kanaletlere karıştığı belirlendi. Tespit sonrasında çiftliğe giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önleyici tedbirleri almadığı gerekçesiyle işletme sahibine idari para cezası uyguladı.

Ekipler, sızdırmaz beton havuzların inşa edilmesi, atık sularının çevreye akışının durdurulması ve atık yönetiminin mevzuata uygun hale getirilmesi için işletmeye süre verdi. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde çiftliğin mühürlenerek, faaliyetten men edileceği bildirildi.

