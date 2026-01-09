Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğleden itibaren bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da güney ve batıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 9, 2026
��️ 10 Ocak 2026 Cumartesi günü;
�� Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına; yer yer kuvvetli fırtına... https://t.co/7XUfg590zW pic.twitter.com/n0ScIKBBqF