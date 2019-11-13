Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye bakıcı desteği şartları neler? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Avrupa Birliği (AB) desteği ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de 3700 kadına, 32 aya kadar ayda bin 300 TL çocuk bakım desteği sağlayacak. Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Çalışan anneye bakıcı desteğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışan anne desteğinden yararlanmak için 13 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ön kayıt yaptırılacak. Yararlanacak kişiler, kayıt sırasına göre belirlenecek. Ön kayıt yaptırmadan önce anne ve çocuğun aynı evde oturduğunun kanıtlanması bakımından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adres bilgilerinin kontrol edilmesinde yarar var. Kontenjan dolmadan ön kayıt başvurusu yapanlardan kesin kayıt randevusu oluşturması istenecek. Kesin kayıt randevusu oluşturamayanlar ise yedek listeye alınacak. Ön kayıt yaptıranların şartlarının oluşmadığı veya sonradan kaybettikleri ortaya çıkarsa, yedek listedekiler yararlanmaya başlayacak.

Çalışan anneye bakıcı desteğine dair tüm detaylara www.sgkegitimlibakici.org adresinden ulaşılabiliyor.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Annelere destek için bazı şartlar var. O şartlar şunlar:

• İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla birlikte aynı adreste ikamet etmesi,

• 4/a’lı, yani eski adıyla SSK’lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışması,

• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunması,

• İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifikayla 0-36 ay arası çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam etmesi.

İstihdam edilecek bakıcıda aranan şartlar da şöyle:

•18 yaşı doldurmuş olması,

• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,

• Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması,

• 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması,

• Projede anne olarak destek almıyor olması.

EN FAZLA 32 AY ALABİLECEK

Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 32 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 32 ay süreyle destekten yararlanılabilecek.