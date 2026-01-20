İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,292
  • EURO
    50,7883
  • ALTIN
    6579.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bakımevindeki tartışmada kan aktı! Mesai arkadaşını silahla vurdu
Yaşam

Bakımevindeki tartışmada kan aktı! Mesai arkadaşını silahla vurdu

Gümüşhane Torul'daki İl Özel İdare Bakımevi'nde çalışanlar arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

AA20 Ocak 2026 Salı 13:38 - Güncelleme:
Bakımevindeki tartışmada kan aktı! Mesai arkadaşını silahla vurdu
ABONE OL

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İlçe Özel İdare Bakımevinde iş makinesi operatörü olarak çalışan D.B. (41) ile Cengiz D. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.B, ruhsatsız tabancayla Cengiz D'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahelede Cengiz D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

D.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.