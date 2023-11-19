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Yaşam

Bakımsızlıktan öldüğü iddia edilmişti! 7 yaşındaki çocuğu öldüren kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Fatih'te 7 yaşındaki Servet Nabıev'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. 'Bakımsızlıktan öldü' iddia edilen çocuğun 19 yaşındaki ablasının darp etmesi sonucu öldüğü öğrenildi. Abla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA19 Kasım 2023 Pazar 13:26 - Güncelleme:
Bakımsızlıktan öldüğü iddia edilmişti! 7 yaşındaki çocuğu öldüren kişinin kimliği şaşkına çevirdi
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Fatih Büyük Saray Meydanı Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma akşamı 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Servet Nabıev'in annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Minik çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası Mehribonu Nabıev ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi. Bir süre sonra hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne Nilufar ve abla Mehribonu, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minik çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, anne Nilufar ve abla Mehribonu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

"BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ" İDDİASI

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edilmişti.

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