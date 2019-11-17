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'Baldız cinayeti' 12 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ve sanığa verilen ceza onandı

Kayseri'de, 16 yaşında kaybolan ve 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan enişte Umut Çakırer'e (38) verilen ömür boyu hapis cezasına yapılan temyiz başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi esastan reddederek, verilen cezayı onadı.

  • DHA
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Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un, en sonra 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, cansız beden bulunamadı.
 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen 11 Şubat´ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten  öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
 
 
YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU
 
 
Kararın temyiz edilmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi. Temyiz başvurusunun esastan red edilmesinin ardından mahkeme, sanık Umut Çakırer´e verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Kararın yeniden temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay´a gidecek.
 
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un, en sonra 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, cansız beden bulunamadı.
 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen 11 Şubat´ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten  öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
 
 
YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU
 
 
Kararın temyiz edilmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi. Temyiz başvurusunun esastan red edilmesinin ardından mahkeme, sanık Umut Çakırer´e verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Kararın yeniden temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay´a gidecek.
 

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