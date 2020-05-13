Balık tutmak serbest mi? Olta ile balık tutmak ne zaman serbest olacak?

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:45

Balık tutmak serbest mi? sorusu balık tutkunları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde uzun süredir evlerinden çıkmayan vatandaşlar normal hayata dönmenin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Normal hayatında balık tutma hobisi olanlar, olta ile balık tutmak ne zaman serbest olacak? sorusunun cevabını arıyor. Koronavirüs normalleşme sürecinde olta balıkçılığının ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

BALIK TUTMAK SERBEST Mİ?

Koronavirüs salgın döneminde bazı büyükşehirlerde hala resmi tatillerde ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun ortak tavsiyesine göre salgının daha çok yayılmaması için acil olmadıkça dışarı çıkmamak gerektiği doğrultusunda. Balık tutmak da normal hayatın getirdiği alışkanlıklardan biri olduğu için bu süreçte balık tutmak serbest değil. Fakat yakın zamanda balıkçıları sevindirecek gelişmeler yaşanacağı öngörülüyor.

Türkiye'de önümüzdeki 5 ayda tamamen normalleşme hedefleniyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

OLTA İLE BALIK TUTMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Turistik amaçlı olta balıkçılığı, gezinti, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler 2020 Mayıs sonu itibariyle faaliyet gösterebilecek. Ege adaları, ve Yunanistan ile Türkiye limanları arasında uluslararası seferler başlayacak. Kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kısıtlaması kalkacak.

Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgın döneminin normale dönmeye başlamasıyla Turistik amaçlı olta balıkçılığı, gezinti, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler ay sonu itibariyle faaliyet gösterebilecek. Ege adaları, ve Yunanistan ile Türkiye limanları arasında uluslararası seferler başlayacak. Kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kısıtlaması kalkacak.

NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.