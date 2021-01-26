Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan adamın cesedine ulaşıldı

AA 26 Ocak 2021 Salı 12:47 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:47

Bodrum'un İçmeler sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi ve güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan Yankı Kocabaş olduğu belirlendi.

Sahil güvenlik, polis ve dalgıç ekibi bölgede bir süre inceleme yaptı.

Evli ve iki çocuk babası Kocabaş'ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 24 Ocak'ta, Knidos Antik Kenti'ne yaklaşık 5 metre mesafede içinde 5 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başarmış, kaybolan Yankı Kocabaş'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

