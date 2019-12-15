14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkçılar Antalya'da 'ay balığı' görüntüledi

Antalya Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından Akdeniz ekosisteminde nadir görülen 'ay balığı' görüntüledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti. İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.
 
Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti.
 
İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.
 
Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca belki bir daha görme şansı yakalayamayacağı balığı görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
 
Kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlatan Saman, şunları kaydetti:
"22 yıldır denizdeyim, ilk defa gördüm. Muazzam bir güzellikti. Bize de bu keyifli görüntüleri izlemek kaldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra onlarca yorum ve mail aldım. Bazı akademisyenler de bana ulaşıp, 'Biz yıllardır araştırıyoruz, göremiyoruz. Çok şanslısınız' dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Balıkta herhangi bir iğne ya da zıpkın darbesi yoktu. Balık adeta güneşleniyordu, güzel havanın tadını çıkartıyordu. Teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Umarım bu sularda uzun yıllar kalır."
 
Bilim dünyasıyla da paylaşılacak
 
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da ay balığının okyanus balığı olduğu, bazılarının ağırlığının bir tonu geçebildiği bilgisini verdi.
 
Balığın Antalya açıklarında görülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları kaydetti:
"Akdeniz ekosisteminde bu balık var ama çok nadir görülüyor. Antalya Körfezi'nde ilk defa görüyorum. Bilim dünyasında bu balığın körfezde görüldüğünü makaleyle bildireceğiz. Balığın neden bu kadar kıyıya yaklaştığının cevabını bilemiyorum. Anormal bir durum var. Fırtınanın etkisinin olacağını düşünmüyorum. Balığın ekonomik değeri yok. Genellikle balık, karides ve deniz analarıyla besleniyor. Deniz analarıyla beslenmesi Akdeniz ekosistemi için çok önemli. Akdeniz'de bu balığın nesli tehlike altında. Antalya körfezinde görülmesi bizi heyecanlandırdı."
 

IMF ile gizli görüşen ekipteki İP´li Yılmaz, lobiciliğe başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu
 

POPÜLER HABERLER

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA