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Yaşam

Balıkçılar olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor

Karadeniz kıyısındaki İğneada'dq balıkçılar hava muhalefeti nedeniyle iki gündür denize açılamıyor.

İHA26 Şubat 2022 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:43
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Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan gelen balıkçılar teknelerini Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kar ve fırtına nedeniyle demirledi. Denize çıkamayan balıkçıların bazıları ise teknelerinin ve ağlarının bakımını yaptı. Hava muhalefeti sebebiyle denize açılamadıklarını belirten Onur Karaman, "Hava muhalefetlerinden dolayı denize açılamadık. Denizde hamsi var çıkıyor. Havanın düzelmesiyle denize tekrar açılacağız. Bu sezon balık açısından idare ederdi ama mazot fiyatları çok arttı. Bu sezon en çok hamsi ve istavrit çıktı" dedi. Hava muhalefeti ve denizde bulunan balıkların azalması sebebiyle balık fiyatlarının tezgaha yansıyacağını dile getiren Emre Til, "Hava şartları sebebiyle denize açılamadık. Bu sezon biraz durgun geçiyor. Bunun en büyük sebebi denizdeki balığın masrafımızı karşılamaması. Şu anda balığın az olması ve hava şartları sebebiyle açılamamız tezgahı etkileyecek" şeklinde konuştu.

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