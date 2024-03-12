İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0465
  • EURO
    35,0789
  • ALTIN
    2243.39
  • BIST100
    9148.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Balıkçıların korkulu rüyası: Karadeniz'de 'mavi yengeç' tehlikesi
Yaşam

Balıkçıların korkulu rüyası: Karadeniz'de 'mavi yengeç' tehlikesi

Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan ‘mavi yengeçler' Karadeniz'de oldukça sık görülmeye başlandı. Balıkçıların ağına takılan mavi yengeçler, hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.

IHA12 Mart 2024 Salı 12:46 - Güncelleme:
Balıkçıların korkulu rüyası: Karadeniz'de 'mavi yengeç' tehlikesi
ABONE OL

Ege ve Akdeniz'de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz'de görülmeye başladı. Büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz'de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz'de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.