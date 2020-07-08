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Yaşam

Balıkesir'de 116 sığınmacı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 sığınmacı yakalandı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:59 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:59
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi ile Badavut ve Çıplak Ada mevkisindeki bir grup sığınmacının yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 116 Afganistan uyruklu sığınmacı ile organizatörlük yaptığı tespit edilen Y.İ'yi yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan Y.İ. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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