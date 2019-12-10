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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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