Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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