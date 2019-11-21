Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 2019 son depremler nerelerde oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli de Balıkesir depreminin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi 2019 son depremler listesi sizlerle..

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir saat 15:15'te 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Balıkesir'in çevresindeki illerden de hissedildi.