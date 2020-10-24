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Yaşam

Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda bir şahıs yakalandı.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:07
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapacak şahsı kazı bölgesinde alet ve edevatları ile yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde M.Ö. isimli şahsın izinsiz kazı yapacağı bilgisinin alınması üzerine şüphelinin kazı yapacağı bölgede yapılan kontrolde; şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör ve 1 adet kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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