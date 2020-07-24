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Yaşam

Balıkesir'de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, zeytinlik alana uçtu. Ucuz atlatılan kazada, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

İHA24 Temmuz 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 23:07
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Havran- Balıkesir karayolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet Y. idaresindeki Fiat Doblo marka 35 AH 3655 plakalı araç, karayolu üzeri Shell benzin istasyonu karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana uçtu. Araç ters döndükten sonra zeytin ağacına çarparak durdu. Sürücü ve beraberinde 2 erkek 2 kadın ve 2 çocuk toplamda hafif yaralanan 7 kişinin yardımına Balıkesir Büyükşehir Havran İtfaiye Amirliği ekipleri koştu. Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden ekipler, ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.

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