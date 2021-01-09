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Yaşam

Balıkesir'de kumar operasyonu

Balıkesir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 86 bin lira ceza.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 00:41 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:41
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 86 bin 693 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Altınoluk Mahallesi Akçam Caddesi'nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, evde iskambil kağıtları ile 13 bin 650 lira ve 600 dolar ele geçirdi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden bu kişilere toplam 86 bin 693 lira ceza verildi.

Ev sahibi C.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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