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Yaşam

Balıkesir'de, sazlık alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dalyan mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

DHA20 Ekim 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 22:52
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Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organze Sanayi Bölgesi’nin de kurulacağı sazlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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