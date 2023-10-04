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Yaşam

Balıkesirli terzinin 66 yıllık meslek aşkı

Balıkesirli terzi Ali usta, mesleğini 66 yıldır aşkla sürdürüyor.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Balıkesirli terzinin 66 yıllık meslek aşkı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 77 yaşındaki terzi Ali Aydemir, mesleğine 66 yıldır devam ediyor.

Çarşı Mahallesi Hacı Sait Sokağı'ndaki küçük iş yerini 51 yıl önce bir terziden devralan bir çocuk babası Aydemir, bu dükkanda çalışmayı sürdürüyor.

Ali Aydemir, AA muhabirine, Manyas'ın kırsal Kayaca Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü, 11 yaşındayken bir yakını vasıtasıyla Bandırma ilçesinde terzi ustasının yanında çalışmaya başladığını söyledi.

Bir süre İstanbul'da da çalıştığını belirten Aydemir, "Daha sonra baba ocağım Manyas'a gelerek merhum terzi Zekai Birsel'in yanında kalfa olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra 1972 yılında bu iş yerini devraldım. Kullandığım bu usta yadigarı dikiş makinesi devraldığımda da vardı. En az 60 yıllık bir makine." dedi.

Aydemir, bu makineyle bir zamanlar dükkanında çırak ve kalfalarıyla 6 kişi birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

İşlerinin eskisi gibi olmadığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Ben de artık yaşlandım. Yıllar önce de emekli oldum ama meslek aşkı kopamıyorum. Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz. Yenileri arkadan gelmiyor. Şu anda ekseriyetle tamir işleri yapıyoruz, konfeksiyonculuk bizim işleri azalttı. Zaten bizden sonra bu işi de yapacak yok. Bir meslek bizlerle son bulacak."

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