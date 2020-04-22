İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9967
  • EURO
    7,5761
  • ALTIN
    384.698
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okudu
Yaşam

Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okudu

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de, Urfa sıra gecesi ekibi ile mehter takımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeni ile İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe kentteki 4 belediye başkanı da eşlik etti.

DHA22 Nisan 2020 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:52
ABONE OL

Koronavirüs tedbirler kapsamında bu yıl kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Balıklıgöl'de tören düzenlendi. Dev Türk bayrakları ile süslenen alanda Urfa sıra gecesi ekibi ve mehter takımının seslendirmesi ile İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli okunan marşa eşlik etti.

Eli kanlı teröristlerin korkulu rüyası: Dağların aslanları düşmana göz açtırmıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.