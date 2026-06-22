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Yaşam

Balkon faciası can aldı! 27 yaşındaki adam hastanede yaşamını yitirdi

Kuşadası'nda 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Balkon faciası can aldı! 27 yaşındaki adam hastanede yaşamını yitirdi
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Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katındaki balkonunda bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Muzaffer Canpolat (72) metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Yaşlı adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Canpolat'ın kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansa alınan yaşlı adama dakikalarca kalp masajı uygulanırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kalp yeniden çalıştırıldı. Hayata döndürülen Canpolat, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Canpolat hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Muzaffer Canpolat'ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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