İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Balkondan ateş açan şahıs suçüstü yakaladı
Yaşam

Balkondan ateş açan şahıs suçüstü yakaladı

Kahramanmaraş'ta ruhsatsız tabancasıyla apartmanın balkonundan rastgele havaya ateş eden elektrik mühendisi Emre T., polisler ekiplerince yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada magandalar için özel ekip kurulduğu belirtilerek, 'Bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak' denildi.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:52
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü, magandaların önüne geçebilmek için özel ekip kurdu. Bugün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Özel ekip siteyi tespit edip şüpheliyi araştırırken, elektrik mühendisi Emre T.'yi evinin balkonundan ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş ederken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Emre T. emniyete götürüldü.

'MAGANDALAR TEK TEK YAKALANACAK'

Emniyetten yapılan açıklamada magandalara müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Oluşturulan özel ekipler, il merkezinde, bağ evlerinde veya evlerinin balkonunda havaya ateş eden ve insan hayatını tehlikeye atan bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.