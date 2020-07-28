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Yaşam

Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesine 2 yaşındaki bir bebek balkondan düşerek ağır yaralandı. 17 günlük yaşam mücadelesini yaşamını kaybeden bebek toprağa verildi.

IHA28 Temmuz 2020 Salı 16:01 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:05
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Olay Körfez Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük’ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

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