Beşiktaş Nispetiye'deki özel bir banka şubesin de dün korku dolu anlar yaşandı. Şubeye gelen M.S.'nin (36), önce banka müdürü G.E.'yi (40) rehin aldığı, sonra güvenlik görevlisi Fehat D.'nin silahını aldığı iddia edildi. Şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açınca bankaya sayıda ekip sevk edildi. İkna çabasına karşılık vermeyen şüpheli, polis köpeği sayesinde yakalandı.

ŞUBE İŞTEN ÇIKARTTI

Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan saldırgan M.S.'nin daha önce aynı şubede güvenlik görevlisi olduğu, ancak şube çalışanı Cansu D.'ye aşık olarak durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkartıldığı öne sürüldü.