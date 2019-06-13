Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,897
  • 6,6584
  • 252.903
  • 90.653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bankaya yatırmak istediği 110 bin lirası gasbedildi

Tuzla'da bir kişinin elindeki poşette taşıdığı 110 bin lirası, yatırmak için geldiği bankanın önünde gasbedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, daha önceden bir bankadan çektiği parayı iş yerine getiren Tuncay Kılıç, bu parayı başka bir bankaya yatırmak için İçmeler Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gitti.

Banka şubesine gelen Kılıç'ın önü, bankaya girmeden kendisini takip ettiği belirtilen 3 kişi tarafından kesildi.

Kılıç'ın elindeki poşette bulunan 110 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma

Külliye'de önemli zirve

Külliye'de önemli zirve

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde... İlk uçacağı yer ve tarih belli oldu

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde... İlk uçacağı yer ve tarih belli oldu

Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait... Değeri 100 bin dolar

Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait... Değeri 100 bin dolar

Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti

Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

Copa America'nın stadyumları

Copa America'nın stadyumları

Copa America'da tanıdık yüzler

Copa America'da tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA