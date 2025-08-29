İSTANBUL 30°C / 20°C
Yaşam

‘Banu Noyan'la En Moda' 31 Ağustos'tan itibaren 360 ekranlarında

Stil ve zarafeti bir araya getiren “Banu Noyan'la En Moda” yeni sezonunda da fark yaratmaya geliyor.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 16:42 - Güncelleme:
‘Banu Noyan'la En Moda' 31 Ağustos'tan itibaren 360 ekranlarında
Moda dünyasının sevilen ismi Banu Noyan'ın sunumuyla stil tutkunları, güzellik sırlarının peşindekiler ve cemiyet hayatını yakından takip edenler 'Banu Noyan'la En Moda' ile 360 ekranında buluşuyor.

Banu Noyan'la En Moda'da, Banu Noyan ünlü konukları ile içten sohbetleri, stil ikonlarının gardıroplarına özel turları ve modaya dair ilham veren detayları her Pazar 12.00'de izleyicileriyle bir araya getiriyor.

Banu Noyan'ın keyifli sunumuyla modaya dair her detay 360 ekranında sizlerle olacak.

Yeni sezonuyla "Banu Noyan'la En Moda", 31 Ağustos'tan itibaren her Pazar 12.00'de 360 ekranlarında!

