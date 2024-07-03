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Yaşam

Baraj gölünde oltasına 1,5 metrelik turna takıldı!

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Baraj gölünde oltasına 1,5 metrelik turna takıldı!
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Elazığ'ın Keban ilçesinin içinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde avlanan ve amatör balıkçılık yapan Murat Albayrak'ın oltasına 1.5 metre boyunda 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Diyarbakır'da asıl işi muhasebecilik olan Murat Albayrak, memleketi Keban'da sabah saatlerinde tekne ile baraj gölüne avlanmaya açıldı.

Albayrak, baraj gölünde avlandığı esnada oltasına olması gerektiğinden büyük bir balığın takıldığını fark etti

20 dakikalık mücadele mesaisini sonunda, 1.5 metre ve 39 kilogramlık turna balığını sudan çıkartmayı başardı.

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