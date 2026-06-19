İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2026 Cuma / 4 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,446
  • EURO
    53,2627
  • ALTIN
    6201.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Baraj tam kapasiteye ulaştı, su tahliyesi başladı
Yaşam

Baraj tam kapasiteye ulaştı, su tahliyesi başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüzde 100 doluluğa ulaşan Rahmanlar Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Baraj tam kapasiteye ulaştı, su tahliyesi başladı
ABONE OL

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Menderes Havzası'nda geçmiş yıllarda ciddi su sıkıntıları yaşandığını belirtti.

Bu yıl ise bölgedeki barajların su seviyelerinin ortalamalarının üzerinde olduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"Özellikle Rahmanlar Barajı tarihi günler yaşıyoruz. 2020 yılında tamamladığımız barajda ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştık ve dolusavak çalışmaya başladı. Rahmanlar Barajı'nda yaklaşık 25 milyon metreküp su bulunuyor ve Ödemiş bu yaz su problemi yaşamayacak. Proje sayesinde Ödemiş Ovası'nda 950 futbol sahası büyüklüğündeki alan borulu basınçlı sistemle sulanacak. Temmuz ayı içerisinde 14 bin 950 dekar araziye su verilmeye başlanacak. Proje sayesinde bölge üreticisi bu yaz 152,4 milyon lira ek gelir elde edecek ve 717 kişiye ek istihdam sağlanacak."

Balta, Rahmanlar Barajı'ndan Ödemiş'e yılda 9,36 milyon metreküp içme ve kullanma suyu da sağlandığını vurguladı.

  • izmir
  • rahmanlar barajı
  • kapasite
  • doluluk

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.