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Yaşam

Bariyerlere çarpan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çaptı. Devrilen midibüste 12 kişi yaralandı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Bariyerlere çarpan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı.

Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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