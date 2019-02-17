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Bartın’da telefon dolandırıcılığı: 1 tutuklama

Bartın’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

  • İHA
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 Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan D.Y. kendisini arayıp polis olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı. Şahsa bir miktar para gönderen D.Y. dolandırıldığını anlamasının ardından durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından İstanbul’da ikame

t eden Y.E. ve G.K. isimli iki şüpheliyi belirleyen ekipler alınan izinlerin ardından İstanbul’da 2 şüpheliyi göz altına aldı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen 7 adet cep telefonu, 4 sim kart, taşınabilir wi-fi cihazı, 2 USB bellek, 2 el telsizi, 1’i kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 1 av tüfeği ve tabanca fişeği ile 2 gram skunk uyuşturucu maddesine de el konuldu. Deliller ile birlikte Ulus’a getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece alınan karar doğrultusunda G.K. tutuklanırken, Y.E. ise serbest bırakıldı. Zanlıların ülke çapında çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıkları ve para gönderilecek banka hesapları içinde küçük çocukların kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi.

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