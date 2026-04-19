Başakşehir'de 75 hafız törenle icazetlerini aldı

Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 75 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Programına gençler, aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ile il ve ilçe protokolü iştirak etti. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı. Açılış ve protokol konuşmalarından sonra 75 kız öğrenciye icazetleri takdim edilirken, umre hediyesi başta olmak üzere çeşitli ödüller de verildi.

HAFIZLARIMIZ BİZİM GURURUMUZ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, gençlerin hafızlıklarının tamamlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. "Gençlerimizi tebrik ediyorum, Cenab-ı Hak bütün bir ömür boyu muvvaffak kılsın, Kur'an-ı Kerim'in sevgisini gönlümüzden eksik etmesin. Onlar anne babalarının gururu, bizlerin yarına dair umudumuz, Allah'ın mesajını aktaracak kutlu elçilerdir" dedi. Müslümanların 14 asırdır dünyaya ve ukbaya bakışını Allah'ın ayetleri ve Resulullah'ın sünnetinden aldıklarını kaydeden Hazırlar, "Kur'an-ı anlamak, öğrenmek, hıfzetmek, Kur'an'ın tarif ettiği bir Müslüman olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 4 yaşından 80 yaşına kadar Kur'an eğitimi alabileceğimiz ortam vardır. Bugünler şükür günleridir" diye konuştu.

HAFIZ ÖĞRENCİLERİMİZ LGS VE YKS ŞAMPİYONU OLUYOR

MEB Din Öğretimi Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da imam hatip okullarındaki program çeşitliliğinden bahsederek, bugün artık İngilizce ve Arapçanın dışında Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, Farsça ve Korece'nin de aralarında olduğu 11 dilde eğitim veren okulların olduğunu söyledi. Yapıcı sözlerini şöyle sürdürdü: Sadece hafızlık yapmıyoruz, hafız öğrencilerimiz LGS ve YKS'de Türkiye şampiyonu oluyorlar. Hafız öğrencilerimiz Teknofest'te tasarladıkları füzeler, dronlar ve sualtı araçlarıyla ödüller alıyorlar. Sporda Türkiye ve dünya dereceleri elde ediyorlar. Fen ve sosyal bilimler alanında, sanat alanında, nereden bakarsanız bakın bu okullardan harika bir nesil geliyor. Umutla, aşkla, şevkle bir tohum ektiğiniz, sabırla o tohumu beklediğiniz zaman Allah güzel sonuçları lütfediyor.

SELAM OLSUN KUR'AN AHLAKIYLA AHLAKLANAN ÇOCUKLARIMIZA

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de yaptığı konuşmada pek çok sahnede bulunduğunu ancak bu kadar onur ve gurur duyduğu bir sahnede hiç bulunmadığını söyledi. Çocuklarını Kur'an ve sünnet yoluna adayan anne babalara teşekkür eden Süslü, "Selam olsun evlatlarını bu kutlu yolun yolcusu yapan anne babalara. Selam olsun çocuklarımızı Kur'an'ın boyasıyla ilmek ilmek işleyen öğretmenlere. Hazreti Hatice'nin sadakati, Hazreti Ayşe'nin ilmi ve Hazreti Fatıma'nın ahlakıyla ahlaklanan gençlerimize selam olsun. Annelerinin duası olan babalarının gururu olan evlatlarımızı tebrik ediyorum, karşılarında hürmetle eğiliyorum, Allah yolumuzu bahtımızı açık eylesin" diye konuştu.

İNSANLIĞIN UMUDU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da insanlığın vicdanını kaybettiği, mazlum ve mağdurların seslerinin bastırıldığı bir çağda yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir dönemde yapılan bu tür çalışmalar göğsümüzü kabartıyor, geleceğe olan umudumuzu artırıyor" dedi. Bizim medeniyet olarak insanlık ailesinin umutsuzluk yaşadığı her dönemde insanlığa umut olma sözümüzün olduğunu belirten Dalkılıç, "Bugün Kur'an bülbülleri ile bir aradayız, onların şahitliğine ihtiyacımız var. Dünyaya haykırmaya devam ediyoruz, dünyadaki mazlumların ellerini tutmaya, gözyaşını silmeye, zalimlerin karşısına durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim inancımız bunu vazediyor" ifadelerini kullandı.

VATAN VE MİLLETE FAYDALI İŞLER YAPACAKLAR

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ise tören vesilesiyle çok önemli bir olaya şahitlik ettiklerini söyledi. Sosyal medya platformlarının yetişkinler ve çocukların zamanı iyi kullanmanın önüne geçtiğini ve kendisini yetiştirmeye yönelik seçenekleri sınırladığını kaydeden Leblebicier, "Buna rağmen çocuklarımız bu önemli başarıyı göstermiştir. Bu ilerde başka başarıları da gösterecekleri anlamına geliyor. Bizim toplumumuzda hafızlık önemli bir unvandır, çok değer ve önem verilir. Bugün hafızlığı başardılarsa her şeyi başaracaklardır. Kendilerine, ailelerine, vatan ve millete faydalı işler yapacaklardır" diye konuştu.

EVLATLARIMIZ İÇİN HER TÜR ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tüm ülkenin evlatlarının gerçek manada ahlaklı, merhametli, vicdanlı insanlar olarak yetişmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. "Her bir öğrencimizle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitemizde birlikte olacağız. Evlatlarımız için geleceğe dair her tür çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun da hafızlığın sadece bir sonuç değil, eşsiz kitabın ruhuna erişmenin, İlay-ı Kelimetullah'ı anlama ve anlamlandırmanın anahtarı olduğunu söyledi. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan Peygamber Efendimizin adalet ve merhametiyle dünyaya örnek olduğunu kaydeden Çoşkun, "Bizler de Peygamberimizin kötülüğü men edip iyiliği yaymakla emrolunmuş ümmetiyiz. Bu sebeple gençlerimizi tebrik ediyor, ezberledikleri Kur'an'ın hayatları boyunca yoldaş olmasını diliyorum" dedi.

YERYÜZÜ MELEKLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin ise Örgün Eğitimle Birlikle Hafızlık Projesinin önemli ayaklarının okul, kurs ve aile olduğunu belirterek bu süreçte rol alan tarafların her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taburdemir de okulda hafızlık ile akademik programları dengeli bir şekilde götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle büyük bir titizlikle öğrencilerimize hafızlık eğitimi veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onları aynı zamanda nitelikli liselere yerleşmelerini sağlayan okulumuzun branş öğretmenlerine de şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkür ise yeryüzünün melekleri olarak tabir ettiğimiz hafız öğrencilerimiz ve onların anne babalarınadır" diye konuştu.