Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi yakınında bulunan boş bir arazide meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre cadde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kafasına taşla vurularak öldüğünü belirlemiş, yapılan çalışmalarda cesedin Sultan Çağhan'a (34) ait olduğu öğrenilmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Çağhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında çalışan Sultan Çağhan, 18 Haziran'da çalıştığı iş yerinden mesai bitimi sonrası evine dönmedi. Ertesi sabah da evine dönmeyen Çağhan'ın ailesi durumdan şüphelenip karakola giderek polise ihbarda bulundu. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Önce Sultan Çağhan'ın çalıştığı iş yerine giden polis ekipleri Çağhan'ın çalışma arkadaşlarından bilgi aldı.

Arkadaşlarının polis ekiplerine, Sultan Çağhan'ın 24 yaşındaki Vedat Ç. ile gönül ilişkisi olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler çalışmalarını Vedat Ç. üzerinde yoğunlaştırdı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı saha çalışmaları sonucu Vedat Ç.'nin bir börekçide çalıştığını belirledi. Kamera görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri Sultan Çağhan'ın Vedat Ç.'nin aracına bindiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri tarafından çalıştığı börekçide gözaltına alınan Vedat Ç., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ ANCAK BOYNUNDAKİ ARBEDE İZLERİ KENDİSİNİ ELE VERDİ

İfade işlemleri için Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde sorguya alınan Vedat Ç., sorulan soruları cevapsız bırakırken suçlamaları da reddetti. Sorgu esnasında Vedat Ç.'nin boynundaki izlerden şüphelenen polis ekipleri zanlıdan tişörtünü çıkarmasını istedi. Şüpheli tişörtünü çıkardığında sorgudaki ekipler, zanlının boyun ve sırt kısmında direnmeye bağlı arbede izlerine rastladı. Ardından ekipler, Sultan Çağhan'ın ölmeden önce Vedat Ç.'nin arabasına bindiği görüntüleri de şüpheliye gösterdi ve zanlının sorgusuna devam edildi. Yapılan ısrarlı sorgulamada Vedat Ç., cinayeti itiraf etti.

İFADESİNDE, "BAŞINA TAŞLA VURDUM, ÖLMEYİNCE ELİME GEÇİRDİĞİM İPLE BOĞDUM" DEMİŞ

Cinayeti işlediğini itiraf eden Vedat Ç.'nin sorguda polis ekiplerine verdiği ifadesi ortaya çıktı. Vedat Ç.'nin ifadesinde, "Aynı tekstilde çalışıyorduk, orada tanıştık. Sonra benim hayatıma birisi girdi ve o kişiyle evlenecektik. Ben de bu durumdan rahatsız olunca aynı yerde çalıştığımız firmadan ayrılıp börekçide çalışmaya başladım. Sultan ayın 18'inde ısrarla beni aradı ve son kez benimle görüşmek istedi. 18 Haziran'da akşam saatlerinde arabayla gittim Sultan'ı aldım. Sazlıdere mevkiine gittik birlikte orada konuşmaya başladık. Sultan'a yakında evleneceğimi ve benim peşimi bırakması gerektiğini söyledim. Hatta peşimi bırakmazsa ailesine haber vereceğim konusunda uyardım. Sonra tartışmaya başladık ve aramızda arbede çıktı. Çıkan arbede esnasında olay yerinde elime geçirdiğim taşla Sultan'ın başına vurdum. Ölmeyince olay yerinde elime geçirdiğim bir iple boğdum. Taşı ve ipi olay yerinin yakınında bulunan kanala attım. Sonra Sultan'la olan konuşmalarımızı silip çantasını ve eşyalarını da kanala attım. Üzerini de kimse görmesin diye çalılarla kapattım" dediği öğrenildi.

SULTAN Ç.'NİN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin aydınlatılmasının ardından öldürülen Sultan Çağhan'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı. Görüntülerde, mesai bitiminin ardından Çağhan'ın Vedat Ç. ile görüşmeden hemen önce bir markete girdiği ve alışveriş yaptığı anlar yer alıyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayeti itiraf eden Vedat Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği esnada şüphelinin hıçkırarak ağladığı görüldü.