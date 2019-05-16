24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0163
  • 6,7491
  • 249.59
  • 87.695
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Park halindeki aracın iki kapısı 3 dakika içerisinde çalındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Muratpaşa Mahallesi'ndeki kafenin önüne minibüsle gelen iki şüpheli, iş yeri sahibi Celal Demirbilek'in park halindeki aracına yöneldi.
 
Şüpheliler panelvanın ön camını kırarak içeri girip, sürgülü kapıların açılmasını sağladı. Zanlılar, kısa sürede levyeyle söktükleri kapıları minibüse yükledikten sonra, olay yerinden uzaklaştı.
 
Hırsızlık anında içeride bulunan iş yeri çalışanı, bir süre sonra aracın kapılarının yerinde olmadığını fark ederek, durumu Demirbilek'e ve polise bildirdi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
 
Görüntülerde şüphelilerin 3 dakikada aracın iki kapısını sökerek minibüse yerleştirdikleri görülüyor.   
 
Celal Demirbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şokunu henüz atlatamadığını anlatarak, şunları söyledi:
 
"Bir müddet kendime gelemedim, inanamadım. Daha sonra gülmeye başladım. Halen gülüyorum, çünkü komik bir durum. Üç dakika içerisinde çalma eylemini gerçekleştirmişler. Teyp, ruhsat ve cüzdanıma dokunmamışlar. İçinde para olmadığı için caddeye geri fırlatmışlar. Neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Bir sürü ihtimal var. Arabalarına takmak için almış olabilirler, hurdacıya vermek için olabilir."

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Rekor fiyata satıldı

Rekor fiyata satıldı

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA