Başkan Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in ailesini arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.
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