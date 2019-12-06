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Başkan Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in ailesini arayarak taziyelerini iletti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

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