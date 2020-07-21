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Yaşam

Başkentte 300 polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Ankara'da 300 polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 22:33 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 22:33
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinesinde kentin farklı noktalarında akşam saatlerinde narkotik denetimlerine başlandı.

Uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu 3 mahallede tüm otomobiller ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.

Metruk bina ve şüphelilerin kullandığı araçlarda 300 polisin katılımıyla yapılan aramalarda narkotik köpeklerinden de yararlanıldı.

Mevlana Bulvarı'ndaki bir köprü inşaatının asansör boşluğunda uyuşturucu kullanan 2 kişi, motosikletli narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Halen devam eden uygulamalarda asayiş yönünden kontrol edilen araç sürücülerine, trafik polisleri de alkol testi yaptı.

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