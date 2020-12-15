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Yaşam

Başkentte 6 köpek ölü bulundu

Başkentte zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

AA15 Aralık 2020 Salı 23:57 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 23:57
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Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine gelen Samed Uluğ, çevredeki sokak köpeklerini beslemek istedi. Bazı köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden Uluğ, Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Uluğ'un zehirlenerek öldürüldüklerini iddia ettiği 6 köpeği ölüm nedenlerinin araştırılması için Çankaya Belediyesi barınağına götürdü.

Ayrıca, arazide bulunan 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı.

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