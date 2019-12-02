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Başkentte düzensiz göçmenler yol kontrolünde yakalandı

Ankara İl Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu ile bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yol kontrolü ve uygulamalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontroller sırasında durdurdukları bir araçta bulunan 6 Afgan uyruklu ve bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Afganistan uyruklu göçmenlere aracılık ettiği belirlenen zanlı adliyeye sevk edilirken, gözaltına alınan 6 göçmen sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.2

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