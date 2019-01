Başkent’te muhteşem gece

Başkan Erdoğan, ünlü piyanist Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserini izledi. ATO Congresium’daki konserde Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Say, Erdoğan’a konserin başında katılımı nedeniyle teşekkür etti. Konserde ABD’li Senatör Lindsey Graham sürprizi de yaşandı. Graham’ın konsere Erdoğan’ın daveti ile katıldığı öğrenildi. Konserin diğer bir sürprizi de sahneye çıkan Erdoğan’ın Fazıl Say’ı Külliye’deki opera salonuna konser için davet etmesi oldu. Konser başlamadan kısa bir süre önce salona giriş yapan Erdoğan, ön sıralarda oturan bakan ve protokolle tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Erdoğan’ın yerini almasının ardından Fazıl Say alkışlarla sahneye geldi. Say, “Hepinizi selamlıyorum, konserime hoşgeldiniz efendim. Bu konserin biletleri yaklaşık üç ay önce bitmiştir. Hayatımın istisnai gecelerinden birini yaşadığımı düşünüyorum” dedi. Erdoğan izleyicilerle beraber konser sonunda Say’ı ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say, “Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım kumru isimli Parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum...” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Say’a Aşık Veysel’in “Benim yarim kara topraktır” plağını hediye etti.

KÜLLİYE’YE DAVET ETTİ

Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine ‘Sevgili Fazıl’ diyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti: “Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara’yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul’da Harbiye merkezde yapalım. Oda güzel bir sunumla İstanbulluları ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar ‘Benim yarim kara topraktır’ plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl’a takdim ediyorum.”