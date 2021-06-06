Başkent'te ''Yunus'' timlerinin dikkati sayesinde 37 kilogram esrar ele geçirildi

AA 06 Haziran 2021 Pazar 07:18 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 07:18

Altındağ ilçesinde devriye gezen Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus ekipleri, durumlarından şüphelendikleri M.A, R.A. ve A.D'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını ve üst aramasını yaptı.

Üst araması sırasında şüphelilerden R.A'nın elinde bulunan poşet içerisinden 500 gram esrar, A.D'nin üzerinden ise 14 gram esrar çıktı. Bunun üzerine şüpheliler uyuşturucuyu A.D'den alma geldiklerini itiraf etti.

A.D'nin üst aramasında ayrıca üzerinde adresi yazılı bir ev anahtarı çıktı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Geçmişe dönük çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.