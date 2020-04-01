Başsavcı Dönmez: Van M Tipi Cezaevi'nde isyan haberleri gerçeği yansıtmıyor

DHA 01 Nisan 2020 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 00:11

Van'ın Tuşba ilçesindeki M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda mahkumların isyan çıkardığı yönündeki bazı internet siteleri ve sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Başsavcı Dönmez, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 'Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İsyan' başlıklı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bazı internet siteleri ve sosyal medyada çıkan haberde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, bizzat incelemeler yaptık. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durum söz konusu değil" dedi.