Başsavcılık harekete geçti! 10 yıllık kayıp dosyasında sıcak gelişme

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Begdeda'nın dosyasını raftan indirdi.

Cumhuriyet Savcılığının titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, cinayet şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Ayşen Begdeda'nın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildikleri ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 10 yıllık sır perdesini aralamak için başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.