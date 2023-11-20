''Batik Never Ending Story Fall/Winter Collection''

Sunulan koleksiyon da sonbaharın renkleri ile leopar desenlerini birleştiren, doğal kumaşlarla kadın kombinlerinin vazgeçilmezi oluyor.



Kış Koleksiyonunu reaktif leopar&zebra baskıları, derileri, örme ve dokuma kumaşları ile karşılıyor. Oversize ceketleri, volanlı ve piliseli elbiseleri, kumaş pantolonları ile kadınların dolabında kendine yer ayıran Batik Sonbahar/Kış koleksiyonuyla her yaşa hitap ediyor.

Batik özel kumaşları derin ve zengin renkleriyle birleştirip, ürün gruplarında Sonbahar/Kış şıklığını yeniden tanımlıyor.

Sezonun trendlerini yakından takip ederek kendi markasıyla bütünleştiren Batik kış sezonunda toprak tonlarıyla birleştirdiği parçalarında küçük detayları göz önüne seriyor.

Kış mevsiminin olmazsa olmazları kabanlar, yelek&ceket takımları, denimler ve triko gurupları ile güçlü bir stilin parçası olup yumuşak dokusu ve fark yaratan görünümü ile serinleyen havalarda içinizi ısıtarak kombinlerinizdeki yerini alıyor.

Her sezonun trendlerini kendi markasına uyarlayan Batik, doğadan aldığı ilham kaynakları ile hazırladığı koleksiyonunu yine doğa ile iç içe yaptığı imaj çekimiyle bütünlüğünü tamamen sağlıyor.

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