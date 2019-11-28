Batlır ne demek? Batlır filmi konusu nedir? Batlır oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yantıları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım’ın oturduğu Batlır filmi bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Batlır filminin başrollerini Can Sipahi ve Merve Dizdar paylaşıyor. Batlır, son derece sağlıklı ve zeki olsa da, doğuştan büyük kafaya sahip olması nedeniyle türlü zorluklarla mücadele eden genci anlatıyor. Batlır filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BATLIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Batlır, fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu ediyor. Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi hayatının geri kalanında bahtı açık olsun diye ona “Bahtlı” adını vermek istese de nüfus memurunun yanlış anlaması sonucu ismi Batlır olur. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren Batlır, artık bu sorundan kurtulmak ister.

Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Babası ameliyat olmasına karşı olsa da hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir. Ona bu macerada yakın arkadaşlarının yanı sıra dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen ‘52 hertz' eşlik eder.

BATLIR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu filmde Batlır karakterine Can Sipahi hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen ile Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı'nın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu, Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen gibi isimler yer alıyor.