Batman'da terk edilmiş otomobilde 12 kilo esrar ele geçirildi
Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 950 gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
- AA
Batman’da terk edilmiş bir otomobilde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapıları açık halde terk edilmiş bir otomobilde savcılık izniyle arama yapıldı.
Aramada otomobilin farklı yerlerinde gizlenmiş 11 kilo 950 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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