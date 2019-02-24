Batman'dan karayolu üzerinde bir otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar
Batman'da karayolu üzerinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.
- İHA
Batman-Hasankeyf karayolunda bir otomobilin üzerinde koltuk takımı ve bagajında beyaz eşya ile seyrettiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Otomobilin üzerine iple tutturulan koltuk takımının olduğunu gören vatandaşlar, telefonları ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kamyonete bile zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üzerine konularak trafiğe çıkılması sürücülerin tepkisini çekti.
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