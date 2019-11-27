Batuhan Piatti kimdir? Chef's Arena Batuhan Piatti kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İtalya'da aldığı temeli Türkiye'de gördükleri ile taçlandıran Batuhan Piatti, Chef's Arena isimli yarışma programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Batuhan Piatti, 2 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Hayatının bir kısmını İtalya'da bir kısmını ise Türkiye'de geçiren Batuhan Piatti, aşçılığı nasıl seçtiğine dair detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

BATUHAN PİATTİ KİMDİR?

Batuhan Piatti, 2 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Hayatının bir kısmını İtalya'da bir kısmını ise Türkiye'de geçiren Batuhan Piatti, aşçılığı nasıl seçtiğine dair detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.

İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin babası Yozgatlı. Asıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nendeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.