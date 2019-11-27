14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3439
  • 270.34
  • 105682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Batuhan Piatti kimdir? Chef's Arena Batuhan Piatti kaç yaşında, nereli?

Batuhan Piatti kimdir? Chef's Arena Batuhan Piatti kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında 'Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler' sloganı ile tanıtımları yapılan Chefs' Arena için geri sayım başladı. Bu hafta başlayacak olan Chefs Arena'da kimler yarışacak merak ediliyor. En iyi şeflerin yarışacağı iddialı yarışmada Batuhan Piatti yer alıyor. Chef's Arena Batuhan Piatti hakkında tüm detaylar haberimizde..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batuhan Piatti kimdir? Chef's Arena Batuhan Piatti kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İtalya'da aldığı temeli Türkiye'de gördükleri ile taçlandıran Batuhan Piatti, Chef's Arena isimli yarışma programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Batuhan Piatti, 2 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Hayatının bir kısmını İtalya'da bir kısmını ise Türkiye'de geçiren Batuhan Piatti, aşçılığı nasıl seçtiğine dair detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. 
 

 
BATUHAN PİATTİ KİMDİR? 
Batuhan Piatti, 2 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Hayatının bir kısmını İtalya'da bir kısmını ise Türkiye'de geçiren Batuhan Piatti, aşçılığı nasıl seçtiğine dair detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. 
Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.
 
İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin babası Yozgatlı. Asıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nendeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA