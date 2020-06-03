İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7372
  • EURO
    7,5835
  • ALTIN
    367.735
  • BIST100
    109111
Yaşam

Bayburt'ta hayvan hırsızlığı

Bayburt'ta 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 21:40 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:40
ABONE OL

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Gökpınar köyü yolu üzerinde, Ö.K. yönetimindeki 06 TPE 75 plakalı kamyonet ile ona eşlik ettiği belirlenen 34 CDL 261 plakalı otomobili durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 3 büyükbaş hayvan bulundu. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü Ö.K. ile otomobilde bulunan S.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araçtaki büyükbaş hayvanlar, kulaklarındaki seri numarasından tespit edilen sahiplerine teslim edildi.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.