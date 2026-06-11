Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 30 Haziran 2023'de Çayırköy'deki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Ali Rıza Düzova (43), küs olduğu kız arkadaşının abisi Kenan Ç. ile barışmak için bayramda yanına gitti. Kız arkadaşı Neslihan Ç. ile Kenan Ç.'nin yanına giden ve beraber vakit geçiren Ali Rıza Düzova, yemek yedikten sonra ayrılmak istedi.

Düzova, Kenan Ç.'nin ısrarı üzerine bir süre daha yanında kaldı. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Kenan Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) Genişletilmiş İhtisas Kurulundan istenen yeni rapor okundu. Daha önce şizofreni hastası olduğunu ve ilaçlarını kullanmadığı için olayın gerçekleştiğini öne süren sanığın, kurulan gelen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Mütalaaya ve rapora karşı son sözü sorulan sanık Kenan Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Ç.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.