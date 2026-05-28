  • Bayram izninde dehşet saçtı! Aynı evdeki 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Yaşam

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı belirtilen bir şahıs, aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; tehlikeli uçurumların yer aldığı kentsel dönüşüm alanında gece yarısı AFAD tarafından termal dronla aranan şüpheli, polisin takibi sonucu bugün yakalandı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 10:43
Olay, dün gece saatlerinde Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA "TERMAL DRON" İLE ARANDI

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • cezaevi kaçışı
  • yaralılar
  • termal dron

