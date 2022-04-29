Ramazan ayının son günlerine gelinirken bayram tatili planları da yapılmaya başlandı. 2 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı tatili öncesi Meteoroloji'den de yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güney batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci günü ise Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayramın son günü, Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu ile Güney Doğu

Anadolu'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek